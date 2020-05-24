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24 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Çin ve Güney Kore'de son durum?

24 Mayıs 2020, Pazar 12:00
Son bir günde Çin'de 3, Güney Kore'de 25 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte ikisi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, yurt içi kaynaklı bir vakanın kuzeydoğu bölgesindeki Jilin eyaletinde tespit edildiği kaydedildi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, 380 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.

Çin’de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 974’e yükselmiş, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi ölmüştü.

Güney Kore'de 25 yeni vaka

Güney Kore'de son bir günde 25 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, 17 vakanın yurt içi, 8 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 10 bin 213 kişinin tedavisinin tamamlandığı kaydedildi.

Ülkede vaka sayısı 11 bin 190'a yükselmiş, salgın dolayısıyla 266 kişi ölmüştü.

AA

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