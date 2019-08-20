Çin ve Rusya'dan ABD'ye 'füze' tepkisi

Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kruz füzesi denemesi sebebiyle askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya Dışişleri, ABD'nin karadan atılan kruz füzesi denemesi sonrası bir silahlanma yarışına girmeyeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise "ABD'ye tarihi geçmiş soğuk savaş düşünce tarzını bırakmayı desteklemeyi tavsiye ediyoruz." dedi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon pazartesi günü konvansiyonel bir kruz füzesi testini başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu. Pentagon füzenin havada 500 kilometreden fazla yol katettikten sonra hedefini vurduğunu belirtti. Kruz füzeleri içerisinde klasik patlayıcı veya nükleer bomba bulunan savaş başlıklarını yüzlerce kilometre taşıyabiliyor. Euronews Türkçe

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