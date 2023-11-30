Çözüm iki devlet

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, iki devletli çözümün Filistinliler ve İsrailliler için barış, güvenlik ve adaleti sağlayacağını söyledi.

Lord Ahmed, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu. İsrail’in tarihinin en kötü saldırısına maruz kalırken Filistinlilerin ise devam eden İsrail saldırıları karşısında daha da büyüyen bir insani krizle karşı karşıya olduğunu ifade eden Ahmed, Gazze’de çatışmalara verilen geçici “insani ara”nın esirlerin serbest kalması ve yardımların ulaşması için önemli olduğunu kaydetti. Ahmed, daha fazla insani yardım için daha fazla fırsat oluşturulması gerektiğini de belirterek, “Esirler serbest bırakılmalı, yardımlar (Gazze’ye) girebilmeli ve siviller korunmalı” dedi. AA

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