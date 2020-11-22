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22 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Dağlık Karabağ artık savaşlarla anılmasın

22 Kasım 2020, Pazar 17:00
AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, “DAĞLIK KARABAĞ BAHSİ GEÇTİĞİNDE, BİR ZAMANLAR BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN ÜLKELERİN UZLAŞMASIYLA İLGİLİ HABERLER DUYACAĞIZ” DEDİ.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaları sonlandıran anlaşmanın ardından bölgedeki durum ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Rus hükümet üyelerinden oluşan heyet Azerbaycan’ın başşehri Bakü’ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova’nın yer aldığı heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın imzaladığı üçlü bildirinin bölgede sağlam ve uzun süreli barışın sağlanması açısından önemli adım olduğunu belirtti. Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkesin sağlanması için önemli rol üstlendiğini vurguladı.

‘Dağlık Karabağ sorunu’ ifadesini duymayacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, “‘Dağlık Karabağ sorunu’ ifadesini bir daha duymamayı umuyorum” şeklindeki açıklamasına katıldığını bildiren Aliyev, “Ben de bu sözleri duymayacağımı umuyorum. Umarım Dağlık Karabağ bahsi geçtiğinde, sadece kalkınmadan, savaşın sonuçlarının ortadan kaldırılmasından ve bir zamanlar birbirine düşman olan ülkelerin uzlaşmasıyla ilgili haberler duyacağız.” dedi. Lavrov, üç ülkenin imza attığı bildirinin, bazı güçler tarafından kan dökülmesinin sonu, barışçıl yaşama geçiş, insanî sorunların çözümü olarak değil, jeopolitik oyunların prizmasıyla yorumlanmaya çalışıldığını, bunun da çağdaş değerlerle bağdaşmadığını kaydetti.

AA

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