Danimarka'da ikinci Avrupa'nın çirkin ve küstah provokasyonu

İslam karşıtı aşırı sağcı Stram Kurs yanlıları, iftar yapılan meydanda Kur'an-ı Kerim yaktı ve bir otelin balkonuna "Avrupa Bizim" yazılı pankart astı.

“Birinci Avrupa” ile “İkinci Avrupa”nın mücadelesi Avrupa ikidir: Hangi Avrupa dost? Hayırseverlerin organizasyonundaki “Belediye Meydanı’nda İftar” programı, Kopenhag Belediye Meydanı’nda düzenlendi. Her yıl düzenlenen iftar, aşırı sağcı bir grubun protestosuna sahne oldu. Aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön) lideri Rasmus Paludan ve partililer, iftar saatinde belediye meydanına gelerek burada Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Akşam ezanının okunmasının ardından meydanı gören bir otelin balkonuna “Avrupa bizim” yazılı pankart asan aşırı sağcılar, megafon ile İslam ve Müslüman karşıtı sloganlar attı. Olay yerine gelen polis, pankartı kaldırdıktan sonra aşırı sağcıları bölgeden uzaklaştırdı. Aşırı sağcılar, yaptıkları eylemi Youtube üzerinden canlı yayınladı. Öte yandan kendilerini “Barış Bekçileri” olarak adlandıran Danimarkalılar da sarı yelekler giyerek meydanın etrafında iftar bitene kadar bekledi. İftara katılanlara destek veren Danimarkalılar, aşırı sağcılara tepki gösterdi. Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar, yapılan duaların ardından sona erdi. *** Bu vekil alkışlanır Avrupa’nın yekpare olmadığı, ‘iyiler’ ve ‘kötüler’den meydana geldi, “Birinci Avrupa” ile “İkinci Avrupa”nın mücadele ettiği hemen her gün yeni hadiselerle tasdik ediliyor. Devamını okumak için tıklayınız: Bu vekil alkışlanır AA

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