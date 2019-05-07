Danimarka'da İslam karşıtı parti seçimlere katılıyor

Danimarka'da bütün Müslümanların sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan partiye ilk defa seçimlere katılma izni verildi. Rasmus Paludan'ın başkanlık yaptığı İslam karşıtı Stram Kurs veya Sert Çizgi adlı parti aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor.

İçişleri Bakanlığının partiye yeşil ışık yaktığını belirten Genel Başkan Paludan, önümüzdeki aylarda yapılacak genel seçimlerde diğer partiler ile yarışa gireceklerini ifade etti. Hükümet yetkilileri de bir radyo programında konuşma yaparak bu bilgiyi doğruladı.

Avukat olan Rasmus Paludan İslam karşıtı partiyi Temmuz 2018 yılında kurdu. Danimarka haber ajansı Ritzau tarafından yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre partinin yüzde 2,4 düzeyinde oy alabileceği ortaya çıktı. Danimarka'da meclise girmek için yüzde 2 eşiğini geçmek yeterli.

Rasmus Paludan sığınmacılar ile ilgili görüşlerinden dolayı Danimarka'da oldukça tartışılan bir isim. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İslam karşıtı fikirleriyle bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i havaya fırlatması sonrası çıkan şiddet olaylarıyla bağlantılı 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Danimarkalılar 17 Haziran'a kadar Parlamento seçimleri için sandık başına gidecek. Danimarka Başbakanı Lars Lokke'nin seçim tarihini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.