Danimarka'da yabancı işçi alımı için tasarı hazırlığı

Danimarka'da hükümet şirketlerin nitelikli göçmen alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri hafifletecek yeni tasarı üzerinde çalışıyor.

Sendikalar ve işveren örgütleri ile İstihdam Bakanlığı arasında varılan uzlaşı sonucunda özellikle yaşı ilerlemiş çalışanların işsiz kalmalarını engellemek, yeni mezun ve işsizlik sigortası alan kişilerin ise daha fazla avantajdan faydalanmalarını sağlamak için adımlar atılacak.

Danimarka basınına göre yeni yasayla Avrupa'nın diğer bölgelerinden nitelikli işçi çalıştırma konusunda şirketlerin önündeki istihdam işlemleri kolaylaşacak.

Mecliste oylanmasının ardından yasalaşacak metin, Avrupalı ​​iş gücünü ülkeye çekmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede kurulan “Workindenmark.dk" platformu aracılığıyla "Avrupalı işçilerin işe alımlarında şirketlere destek" verilecek.

Kamu fonları tarafından finanse edilecek "Workindenmark.dk", Danimarka'da iş arayan yabancı vasıflı çalışanlar ile istihdam açığı bulunan şirketleri bir araya getirecek.

Bu kapsamda 2022 ve 2023 yılları için Workindenmark'a 5 milyon kuronluk (yaklaşık 500 bin euro) bir finansmandan ödeneği sağlanacak.

Çalışma izinleri kurallarında yumuşama

Danimarka'da üniversite ya da master eğitimi görmüş yabancı öğrencilerin de çalışma izinlerini bekledikleri süre içinde iş hayatına atılmalarına olanak sağlanacak. Bu adım, yabancı öğrencilerin eğitimlerini bitirdikten sonra Danimarka'da çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Danimarka'da 2018 yılında işsizlik rakamlarının düşmesi, ekonominin büyümesi ve şirketlerin iş gücüne olan ihtiyacının artması üzerine hükümet uluslararası nitelikli işçi alımı projesi için çalışmalara başlamıştı.