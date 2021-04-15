Danimarka, elinde kalan aşıları hibe edecek

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkanı Hans Kluge, Danimarka'nın Kovid-19'a karşı ülkede kullanılan AstraZeneca aşılarını yapmayı durdurması sonrası, bu aşıları ekonomik açıdan gelişmemiş ülkelerle paylaşmayı düşündüğünü açıkladı.

Danimarka Sağlık Bakanlığı, nadir görülen ancak ciddi yan etkilere yol açtığı gerekçesiyle 14 Nisan tarihinde AstraZeneca aşılarının kullanımını "tamamen" durdurduğunu açıklamıştı. Ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran 150 bin kişiden sadece ikisinde "kan pıhtılaşması" görülmüş ve 11 Mart'ta söz konusu aşıların kullanımı geçici olarak askıya alınmıştı. Euronews Türkçe

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