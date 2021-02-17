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17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Danimarka'lı yaşlı çiftten Müslüman kadına saldırı

17 Şubat 2021, Çarşamba 10:01
Danimarka'da 30'lu yaşlarında başörtülü bir kadın, 60'lı yaşlarında Danimarkalı bir çiftin saldırısına uğradı.

Ekstra Bladet gazetesine konuşan Müslüman kadın, başkent Kopenhag'ın banliyösü Söborg'de 13 Şubat'ta sabah saatlerinde, bir yapı markete gittiğini ve park yerinde aracını park ettiği sırada, yaşlı bir kadının aracının paspasını havalandırdığını, kadının aracının kapısının kendi arabasına 4-5 defa çarptığını belirtti.

Müslüman kadın, yaşlı kadına ne yaptığını sorması üzerine kadının sırtını dönerek aracına gittiğini, o esnada marketten çıkan yaşlı kadının kocasının "Neler oluyor burada?" diye sorduğunu anlattı.

Kadının kocasına olup biteni anlattığını aktaran Müslüman kadın, adamın elindeki eşyaları bırakıp, yüzüne eğilerek küfrettiğini ve başörtüsüne sümkürdüğünü aktardı.

Adamın karısının, kendisini tuttuğunu ve kocasının ise kendisine vurmaya başladığını, park yerindekilerin ise olaya müdahale etmediğini, ancak yapı marketten çıkan yaşlı bir adamın, 65 ve 66 yaşlarında olduğu açıklanan saldırgan çifti uzaklaştırdığını kaydeden Müslüman kadın, "Panikledim ve öleceğimi sandım." ifadesini kullandı.

Saldırgan adamın arabasına gitmesiyle olayın sonlandığını düşündüğünü bildiren Müslüman kadın, adamın elinde direksiyon kilidiyle kendisine doğru geldiğini, hakaret etmeye ve küfür etmeye devam ettiğini ifade etti.

Müslüman kadın, saldırgan adamın direksiyon kilidiyle kendisine vuracağı esnada, kendilerini biraz önce ayıran yaşlı adamın Müslüman kadının önünde durarak saldırgana "Neden bunu yapıyorsun?" diyerek durdurduğunu belirtti.

Müslüman kadın yaşlı saldırganın küfür etmeye devam ettiğini, olaya müdahale eden adamın da "Başörtün de biraz provoke edici." demesi üzerine gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığını söyledi.

Olayın meydana geldiği akşam 65 ve 66 yaşlarında olan saldırgan yaşlı çiftin gözaltına alındığını bildiren Batı Kopenhag polisi ise saldırgan çiftin suçlamaları kabul ettiğini kaydetti.

Batı Kopenhag polisi, şimdilik şiddet göstermekle suçlanan çiftin "tehdit" ve "Vandalizm" ile de suçlanıp suçlanmayacağının, incelemelerin derinleşmesinin ardından belli olacağını ifade etti.

Olaydan etkilendiğini, sürekli mide bulantısı yaşadığını ve istifra ettiğini kaydeden Müslüman kadın ise saldırının ırkçılık suçu olarak soruşturulmamasına tepki gösterdi.

AA

Etiketler: Danimarka, yaşlı cift, Müslüman kadın, saldırı
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