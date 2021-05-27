Darbecilere okul boykotu

Myanmar’da öğrenci velilerinin yüzde 90’ı darbeyi protesto için çocuklarını okullara kayıt yaptırmadı. veliler çocuklarını okula göndermeyince pek çok okulun boş kaldığı bildirildi.

Askeri darbenin yaşandığı Myanmar’da öğrencilerinin yüzde 90’ının, askerî yönetim altında eğitim görmeyi protesto ederek yeni öğretim yılı için okullarına kayıt yaptırmadığı öğrenildi. Myanmar Öğretmenler Federasyonundan (MTF) yapılan açıklamada, 1 Haziran’da başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, ülkedeki 9 milyon öğrenciden sadece yüzde 10’unun okullarına kayıt yaptırdığı bildirildi. Kayıt yaptıran öğrenci sayısının 1 milyonu bile bulmadığı ifade edilen açıklamada, çok sayıda velinin, askerî yönetimi protesto etmek için çocuklarını okullara yollamak istemediği bilgisi yer aldı. Açıklamada, ülkenin en kalabalık şehirleri Yangon, Mandalay ve Monywa’da çok sayıda okulun, öğrenci kayıtları almadığı için boş kaldığı kaydedildi.

Çocuklar silahların hedefi

Öte yandan Myanmar’da askerî yönetime karşı kurulan ve kendilerini “sivil hükümet” olarak adlandıran Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), Şubat ayından bu yana Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına silâhlı müdahalesi sonucu 73 çocuğun öldüğünü açıkladı. NUG İnsan Hakları Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Şubat’tan 15 Mayıs’a kadar, yaşları 6 ila 13 arasında değişen 73 çocuğun, darbe karşıtı protestolarla alâkaları olmamasına rağmen Myanmar ordusunun silâhlı şiddeti sonucu öldürüldüğü bildirildi. Çocuk cinayetlerinin en çok görüldüğü Mandalay’da 26, Yangon’da ise 13 çocuğun öldüğü kaydedildi. Söz konusu çocukların büyük çoğunluğunun ev baskınları sonucu, bazılarının ise etnik azınlıkların yaşadığı eyaletlere düzenlenen hava saldırılarında can verdiği belirtildi. Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasî gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.