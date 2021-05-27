"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Darbecilere okul boykotu

27 Mayıs 2021, Perşembe 22:11
Myanmar’da öğrenci velilerinin yüzde 90’ı darbeyi protesto için çocuklarını okullara kayıt yaptırmadı. veliler çocuklarını okula göndermeyince pek çok okulun boş kaldığı bildirildi.

Askeri darbenin yaşandığı Myanmar’da öğrencilerinin yüzde 90’ının, askerî yönetim altında eğitim görmeyi protesto ederek yeni öğretim yılı için okullarına kayıt yaptırmadığı öğrenildi. Myanmar Öğretmenler Federasyonundan (MTF) yapılan açıklamada, 1 Haziran’da başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, ülkedeki 9 milyon öğrenciden sadece yüzde 10’unun okullarına kayıt yaptırdığı bildirildi. Kayıt yaptıran öğrenci sayısının 1 milyonu bile bulmadığı ifade edilen açıklamada, çok sayıda velinin, askerî yönetimi protesto etmek için çocuklarını okullara yollamak istemediği bilgisi yer aldı. Açıklamada, ülkenin en kalabalık şehirleri Yangon, Mandalay ve Monywa’da çok sayıda okulun, öğrenci kayıtları almadığı için boş kaldığı kaydedildi.

Çocuklar silahların hedefi

Öte yandan Myanmar’da askerî yönetime karşı kurulan ve kendilerini “sivil hükümet” olarak adlandıran Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), Şubat ayından bu yana Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına silâhlı müdahalesi sonucu 73 çocuğun öldüğünü açıkladı.   NUG İnsan Hakları Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Şubat’tan 15 Mayıs’a kadar, yaşları 6 ila 13 arasında değişen 73 çocuğun, darbe karşıtı protestolarla alâkaları olmamasına rağmen Myanmar ordusunun silâhlı şiddeti sonucu öldürüldüğü bildirildi. Çocuk cinayetlerinin en çok görüldüğü Mandalay’da 26, Yangon’da ise 13 çocuğun öldüğü kaydedildi. Söz konusu çocukların büyük çoğunluğunun ev baskınları sonucu, bazılarının ise etnik azınlıkların yaşadığı eyaletlere düzenlenen hava saldırılarında can verdiği belirtildi. Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasî gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu. 

AA

Etiketler: darbe, okul, boykot
Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bu dil Türkiye’ye yakışmıyor'

    Darbecilere okul boykotu

    Esnafın durumu hiç iyi değil

    Türkiye'de 8 bin 426 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    BM'den Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı

    1 milyar 770 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    'Uluslararası toplumun ihmalkarlığı İsrail’i suç işlemeye teşvik ediyor'

    Bakan Dönmez: 3 petrol kuyusu keşfettik

    'İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları savaş suçu teşkil edebilir'

    Macron, Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki sorumluluğunu kabul etti

    Koca: Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımız aşılanacak

    Montrö bildirisi soruşturmasında 84 şüpheli ifadeye çağrıldı

    Gazzeliler yaralarını sarmaya çalışıyor

    Mehmet Kutlular 20 yıl önce böyle demişti: Çeteler değil, millet iradesi hâkim olacak

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    ABD'deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü

    Altay'ın Süper Lig hasreti sona erdi

    Real Madrid, Juventus ve Barcelona'dan UEFA'ya karşı ortak açıklama

    '1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanacak'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Anne ve bebeklerin yeri zindan değildir
    Genel

    'Bu dil Türkiye’ye yakışmıyor'
    Genel

    Yönetici kral değildir, keyfî hareket edemez
    Şükrü BULUT

    Yeşil makyajlı kızılı tanıyor musunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet uyuşturucu ticareti yapabilir mi?
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında artan içki felâketi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bin yıllık Bizans’ın son günleri (2)
    İbrahim ERSOYLU

    Bediüzzaman ve demokrasi
    Süleyman KÖSMENE

    Amel defterinin sağından verilmesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.