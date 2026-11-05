Bin lirayla pazardan eli boş dönüyoruz

TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıkladığı gün Mardin’de vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı.

Pazarda domates ve biberin kilogram fiyatının 100 liraya ulaşmasından ve bin liralık alışverişle poşetlerini dolduramamaktan yakınan Mardinli, “Markete gidiyoruz, boş çıkıyoruz. Sadece bizi ayakta tutacak kadar alabiliyoruz” dedi. Okula giden çocuklarının masraflarını karşılamakta zorlandıklarını belirten Pervin Çin ise “Sabah çocuğu okula gönderdiğin zaman onu bile düşünüyoruz. Harçlık olarak ne vereceksin? Bu bizim zorumuza gidiyor. Gidiyorsun bugün aldığın şeyi, yarın alamıyorsun. Fiyatlar günden güne değil, saatlik değişiyor zaten. Mecburen bütçenin yettiği kadar, azar azar her şeyi alıyoruz” diye konuştu.

Mardin - Anka