'Soygun sizi rahatsız etmiyor mu?'

TBMM Genel Kurulu’nda YENİ Parti’nin yatırım fonları ve borsadaki manipülasyon iddialarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine konuşan YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı şunları söyledi:

“Türkiye Yüzyılı soygununa döndü Türkiye Yüzyılı ve kırk sekiz gündür liste önünüzde ama açıklamıyorsunuz ve milletle gerçekten dalga geçiyor gibisiniz. Bu sürede görevden alınanlar, affedilenler, gözaltına alınanlar, tutuklananlar var fakat iktidar adına ‘Bu kurumlar bizim sorumluluğumuzdadır, bunları biz atadık ve bunun hesabını bu millete vereceğiz’ diyen yok. Bu, sizi hiç rahatsız etmiyor mu arkadaşlar? Bu sabah aralarında eski SPK yöneticilerinin, 1 de BDDK daire başkanının bulunduğu 6 kişi daha alındı, kırk sekiz gün sonra. Bunlarla ne konuşuyorsunuz? Denetlemekle görevlendirilen soruşturuluyor, onları görevlendirenlerin sorumluluğu hiç yok ortada.”

Ankara - Anka