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4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Senegalli aktivist, İsrail karşıtı ifadeleri sebebiyle tutuklandı

04 Kasım 2026, Çarşamba 14:06
Senegalli tanınmış aktivist Amadou Sarang Diallo, İsrail'in Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılımını eleştirdiği gerekçesiyle evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı ve tutuklandı. İnsan hakları aktivistleri, söz konusu tutuklamanın Senegal'in Filistin yanlısı duruşuna yakışmadığını vurguladı.


Senegalli tanınmış aktivist Amadou Sarang Diallo, İsrail'in Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılımını sosyal medya üzerinden eleştirdiği gerekçesiyle evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı ve savcılığa sevk edildi. Filistin ile dayanışma hareketlerinin önde gelen isimlerinden olan 27 yaşındaki Diallo'nun tutuklanması, ülkede ve uluslararası alanda büyük tepki topladı.

 

 

 

 

Sivil Toplum ve Uluslararası Af Örgütünden Sert Tepki

Diallo'nun mensubu olduğu "The Club Intermediaire" sivil toplum örgütü ile Filistin Davası Ulusal İttifakı, yaptıkları ortak açıklamalarda tutuklamadan derin endişe duyduklarını belirterek aktivistin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Örgütler, bu kararın Senegal'in Filistin ile olan köklü ve tarihi dostluğuyla tamamen çeliştiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü Senegal Direktörü Seydi Gassama da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki göstererek, "Diallo'yu serbest bırakın ve ifade özgürlüğüne saygı duyun" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

Dakar 2026 ve güvenlik tartışmaları

 

Gençlik Olimpiyat Oyunları Senegal'in başkenti Dakar'da 31 Ekim'de başladı ve 13 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor; oyunlara dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2.700 sporcu katılıyor. Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpik spor organizasyonu olma özelliğini taşıyan Dakar 2026'da, İsrail 11 sporcuyla mücadele ediyor. Olimpiyatların açılış töreninde İsrail delegasyonunun bazı seyirciler tarafından yuhalanması dikkat çekmişti. Sporcuların güvenliğinin, tıpkı Paris 2024'te olduğu gibi İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in silahlı unsurları tarafından sağlandığı belirtiliyor.

Senegal'in Filistin yanlısı duruşuna ihanet

Middle East Eye'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki Amadou Sarang Diallo, İsrail'in oyunlara katılımını kınayan bir videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra Cuma günü tutuklandı. Sivil toplum grubu Club Intermediaire'nin koordinatörü Amidou Sidibe, Middle East Eye'a verdiği demeçte, Diallo'nun TikTok'ta İsrail vatandaşlarının "Senegal'de asla huzur bulamayacaklarını" söylediğini ve bunun şiddete çağrı olarak yanlış yorumlandığını belirtti. Sidibe, "Wolof dilinde bu tehlikeli bir şey anlamına gelmiyor" dedi ve polisin evini aradığını ancak "tehlikeli bir şey bulamadığını" sözlerine ekledi. Senegalli aktivistler, tutuklamanın Senegal'in tarihsel Filistin yanlısı duruşuna ihanet olduğunu ve bu duruşun Dakar'ın 2025'te kurulan Lahey Grubu'na katılmasıyla doruk noktasına ulaştığını söyledi. 

 

 

 

 

Senegal ve Filistin'in Tarihi Bağları

Senegal, 1960'lı yıllardan bu yana Filistin davasına verdiği güçlü destekle biliniyor:

  • BM Komite Başkanlığı: Senegal, 1975'ten beri BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine kesintisiz başkanlık ediyor.
  • Diplomatik Destek: 1989'da Filistin diplomatik misyonuna kapılarını açan ve Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk Afrika ülkelerinden biri oldu.
  • Lahey Grubu: Senegal, Filistin ile dayanışma amacıyla 2025'te kurulan "Lahey Grubu"nun da aktif bir üyesidir.

 

 

Haber Merkezi

Etiketler: Senegal, Senegalli aktivist, Amadou Sarang Diallo, Filistin, İsrail, Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları
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