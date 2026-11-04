AB liderleri yapay zeka gündemiyle Dublin'de toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yapay zekanın ekonomik ve toplumsal etkilerini masaya yatırmak üzere 13 Kasım 2026'da İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geliyor.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yapay zekanın ekonomik ve toplumsal etkilerini masaya yatırmak üzere 13 Kasım 2026'da İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geliyor. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İrlanda Başbakanı Micheal Martin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek gayriresmi zirvenin davet mektubunu ve program detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 2026 yılını "Rekabetçilik Yılı" ilan eden AB, bu zirveyle birlikte geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımları hızlandırmayı ve Avrupa'nın küresel pazardaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. İşte dev zirvenin oturum oturum öne çıkan gündem maddeleri: 1. Oturum: Küresel Rekabet ve Teknolojik Egemenlik Zirvenin ilk bölümünde, Avrupa'nın yapay zeka alanındaki küresel konumu ve teknolojik bağımsızlığı ele alınacak. Bu oturumun özel konuğu ise Fransız yapay zeka şirketi Mistral AI'ın CEO'su Arthur Mensch olacak. Teknolojik Egemenlik: Avrupa'nın dışa olan kritik bağımlılıklarının azaltılması ve yerli yapay zeka kapasitesinin artırılması.

Avrupa'nın dışa olan kritik bağımlılıklarının azaltılması ve yerli yapay zeka kapasitesinin artırılması. Altyapı ve Yatırım: Büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi; yapay zeka merkezleri için uygun fiyatlı temiz enerji altyapısının kurulması.

Büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi; yapay zeka merkezleri için uygun fiyatlı temiz enerji altyapısının kurulması. Sanayide Dönüşüm: Yapay zekanın ekonomi genelinde yaygınlaştırılarak endüstriyel dönüşümün hızlandırılması. 2. Oturum: Toplumsal Etkiler, Güvenlik ve Temel Haklar Zirvenin ikinci bölümünde, yapay zekanın getirdiği riskler ve toplumsal değişimler incelenecek. Liderler, bu oturumda Nobel ödüllü yapay zeka öncüsü bilim insanı Geoffrey Hinton 'ın sunumunu dinleyecek. Güvenlik ve Siber Savunma: Gelişmiş yapay zeka sistemlerinin güvenliği, siber güvenlik tehditleri ve piyasadaki tekelleşme (yoğunlaşma) riskleri.

Gelişmiş yapay zeka sistemlerinin güvenliği, siber güvenlik tehditleri ve piyasadaki tekelleşme (yoğunlaşma) riskleri. Toplumsal Değerler: Yapay zekanın temel haklar, çocukların korunması, demokratik süreçler ve Avrupa'nın geleneksel sosyal modeli üzerindeki etkileri.

Yapay zekanın temel haklar, çocukların korunması, demokratik süreçler ve Avrupa'nın geleneksel sosyal modeli üzerindeki etkileri. Uluslararası İş Birliği: Güvenli yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi için küresel ölçekte yapılacak iş birliklerine Avrupa'nın sunacağı katkılar. 3. Oturum: Avrupa'nın Gelecek Stratejisi Zirvenin son oturumunda ise liderler, gün boyu yapılan değerlendirmeler ışığında Avrupa'nın yapay zeka alanında izleyeceği nihai stratejiyi ve ortak yol haritasını tartışarak somut adımları belirleyecek. AA

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