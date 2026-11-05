'İlave zam ve kalıcı refah payı verilmeli'

Üniversite İdari Personel Sendikası’nın (ÜNİPERSEN), TÜİK’in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından “Memurun maaşı enflasyonu takip etmiyor, geriden izliyor” başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, TÜİK’in ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,58, yıllık enflasyonu ise yüzde 29,77 olarak açıkladığı hatırlatılarak, temmuz-ekim dönemindeki enflasyon verileri sonucunda memur ve memur emeklileri için yüzde 1,20 oranında enflasyon farkı oluştuğuna dikkati çekildi. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında gerçekleşen fiyat artışlarının, kamu çalışanlarının maaşlarında yılın ikinci yarısı tamamlanmadan yeniden kayba yol açtığı ifade edilen paylaşımda, şöyle devam edildi: “Memurun talebi yüksek oranlı bir zam algısı oluşturmak değil; emeğinin karşılığını aldığı, ailesiyle insanca yaşayabildiği ve maaşının her ay erimediği adil bir ücret düzenine kavuşmaktır. Enflasyon memur ve memur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılmalı, gerçek zam pazarlığı enflasyonun üzerindeki artış ve refah payı için yapılmalıdır!” Ankara - Anka

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