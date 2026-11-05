YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde, sosyal güvenliğe 2 trilyon 887 milyar lira, faiz ödemelerine ise 3 trilyon 975 milyar lira ayrıldığını belirterek, “Yani emekliye 100 lira, faize 138 lira” dedi.

Bütçedeki her 100 liradan sosyal güvenliğe ayrılan tutarın bu yıl 9 lira 87 kuruş olduğunu, 2027 için ise 10 lira 59 kuruş öngörüldüğünü söyleyen Taşcıer, “Yani bütçede sosyal güvenliğin payını 72 kuruş artırmışsınız” diye konuştu. Taşcıer, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, “Ekonomiyi büyüttünüz, emeği küçülttünüz. Vatandaşı çalışırken yoksul, emekli olunca daha da yoksul yaptınız. Bütçeyi büyüttünüz, işçinin lokmasını küçülttünüz. İşsizliği değil ama işsizin umudunu azaltmayı başardınız. Sizin ekonomi modelinizde artmayan tek şey vatandaşın refahı oldu” dedi. TBMM - Anka

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