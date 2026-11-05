“Çalışan hakları açısından en kötü 10 ülke arasındayız”

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “Yüksek vasıflı çalışanların 2014’te asgarî ücretin 3,20 katı aldığını görüyorsunuz. Şimdi bu oran 2,63. Yani sizler asgarî ücreti artırmak yerine yüksek vasıflı üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu insanların aldığı maaşı asgarî ücret sınırına yaklaştırıyorsunuz” dedi.

Özlale, Türkiye’nin çalışan hakları bakımından Myanmar, Nijerya, Panama ve Esvatini ile aynı grupta yer aldığını belirterek, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 2026 yılı endeksine göre Türkiye’nin çalışan hakları açısından en kötü 10 ülke arasında bulunduğunu söyledi. Emeklilerin durumuna ilişkin endeksleri de paylaşan Özlale, “Mercer Marsh endeksi. Ben burada incelenen 55 ülkeden 53’ünden daha kötüyüz. 54. sıradayız. Bizden daha kötü olan tek ülke var Arjantin. Mercer endeksine baktığımız zaman da daha iyi olduğumuz iki tane ülke var. Bunlardan bir tanesi Hindistan, öbürü de Kolombiya” dedi. Ankara - Anka

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