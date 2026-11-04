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4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Tren faciası sonrası istifa

04 Kasım 2026, Çarşamba 14:02
İspanya'da 69 kişinin can verdiği hızlı tren kazasının ardından istifa çağrılarının hedefi olan Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago görevinden ayrıldı.


İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, 28 Ekim'de Toledo şehri yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı ve 69 kişinin öldüğü kazanın ardından istifa etti.

Bakan Puente, tren kazasıyla ilgili mecliste yaptığı konuşmada istifasını açıkladı. İstifasının sebebini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, bu kararın, "partisinin ve kendisinden önce gelenlerin belirlediği, daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonuna hizmet etmek için her şeyini verenlerin standartlarına uygun olmak amacıyla alındığını" söyledi.

Bir ulaştırma bakanının, "bir yıldan kısa bir süre içinde bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini" belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu.

Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı. Valladolid şehrinde 2015-2023 yıllarında belediye başkanı olan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.

Toledo yakınlarında 28 Ekim'de meydana gelen hızlı tren kazasının ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti.

Haber Merkezi

Etiketler: İspanya, Oscar Puente, tren kazası, hızlı tren, Toledo, istifa, Ulaştırma Bakanı, erken genel seçim, Valladolid, Sumar ittifakı
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