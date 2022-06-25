Deprem sonrası kolera korkusu

Afganistan’da son 20 yılın en büyük depreminden kurtulanlar gıda, sığınak ve su sıkıntısı içinde yaşama savaşı veriyor. Deprem bölgesinde kolera salgınından korkuluyor.

Çarşamba günü ülkenin güneydoğusundaki Paktika vilayetini vuran 6,1 büyüklüğündeki depremde 1000’den fazla kişi öldü. Binlerce kişi de evsiz kaldı. Köyleri yerle bir olan depremzedeler, çaresizlik içinde arama kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaşmasını bekliyor. Ancak sağanak yağışın yol açtığı seller nedeniyle arama kurtarma ekipleri birçok noktaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Depremin merkez üssüne yakın noktalarda bulunan köylerin bazılarının tamamen haritadan silindikleri, depremzedelerin ölülerini toprağa verecek malzeme bulmakta dahi zorlandıkları belirtiliyor.

Hiç battaniye yok

21 yaşındaki Zeytullah Gurziwal Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, “Hiç battaniye yok, çadır yok, sığınacak yer yok. Su dağıtım sistemi tamamen harap oldu. Yiyecek hiçbir şey kalmadı” dedi. Deprem nedeniyle cep telefonu baz istasyonlarının ve elektrik hatlarının da hasar görmesi sonucu iletişimde de büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yetkililer depremde yaklaşık 10 bin evin çöktüğünü söylüyor. Her evde ortalama 20 kişinin yaşadığı bölgede bu kadar çok sayıda evin kullanılamaz duruma gelmesi büyük endişe yaratıyor. Paktika’nın başkenti Sharan’da tedavi gördüğü hastanedeki yatağından AFP’nin sorularını yanıtlayan depremzede Bibi Hawa, “Evimizde bir odada yedi kişi, bir odada beş kişi, bir odada dört kişi, bir odada da üç kişi öldü” diye konuştu.