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6 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Depremlerde ölenler Berlin’de anıldı

05 Şubat 2024, Pazartesi 17:00
6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler için Berlin’de anma etkinliği düzenlendi.

Berlin Başkonsolosluğu tarafından Büyükelçilik binasında düzenlenen etkinlikte, okunan Kuran-ı Kerim ve edilen duaların ardından deprem fotoğraflarından oluşan bir seçki gösterildi. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, büyük acıların milletlerin birliğinin ve kardeşlerin sınandığı dönüm noktaları olduğunu belirterek, “Milletimiz bu acı ve tarihi sınamayı başarıyla vermiştir” dedi. Şen, Türk milletinin depremzedelerin yanına koştuğunu ve devlet millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunun görüldüğünü kaydetti. Başar Şen, arama kurtarma desteği ve akabinde dayanışma gösteren Alman makamlarına da teşekkür etti.

 

AA

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