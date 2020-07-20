DSÖ: Aşı 2021 ortasını bulacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Baş Araştırmacısı ve Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Soumya Swaminathan, aşının kitlesel kullanımının en iyi ihtimalle 2021 yılı yaz aylarını bulabileceği ve pandemiyi bitirebilmek için aşının koruma oranının yüzde 70’in altında olmaması gerektiğini kaydetti.

Swaminathan, aşı çalışmaları ve bağışıklık gibi konularda Alman Haber Ajansı’nın (dpa) sorularına şu cevapları verdi: “Şu an 20’yi aşkın aşı adayı üzerine klinik araştırmalar yürütülüyor. Bu sebeple aralarından birkaçının işe yarayacağı konusunda umutluyuz. Hepsinin fiyaskoyla sonuçlanması büyük şanssızlık olur. Sonuçları 2021 başında almamız mümkün. Pratik düşünecek olursak kitlesel olarak kullanılabilecek bir aşı 2021 ortasını bulacaktır.”

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