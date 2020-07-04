DSÖ: Koronavirüs uzun vadeli bir tehdit

DSÖ, dünyada vak’a sayılarında görülen tırmanışın ilk dalganın pikleri olduğunu belirterek ‘Koronavirüs uzun vadeli bir tehdit’ değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün insanlık için uzun vadeli bir tehdit olduğuna ve hastalığın süreklilik göstermesinin beklendiğine dikkat çekti.

DW’deki habere göre DSÖ Âcil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan, pek çok ülkede vaka sayılarında şu an şahıt olunan artışın korkulan ikinci dalga değil, ilk dalganın ikinci tepe noktası (pik) olduğunu vurguladı. Ülkelerin vak’a sayılarındaki dalgalanmalara hazırlıklı olması gerektiğini belirten Ryan, devletlerin hastalığı mümkün olduğunca güçlü bir şekilde bastırmak zorunda olduk- larını kaydetti. Vak’a sayılarındaki yerel ve bölgesel tırmanışlarla tam kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan DSÖ yetkilisi, “Dünyayı ikinci büyük bir dalga sardığında ülkeler ilk dalgadan gerekli dersleri çıkarmış olmak zorunda” diye konuştu. Ryan, vak’alarla başa çıkabilmek için bütün hükümetlere vak’a takip çalışmalarına ve sağlık sistemlerine odak- lanılmasını önerdiklerini kaydetti.

‘Aşı konusunda umutlanmayın’

Covid-19’a karşı aşının hızlı bir şekilde kullanıma sunulabileceği yönünde umuda kapılınmaması uyarısı da yapan Ryan, “kitlesel aşılamaların ne zaman başlayabileceğine dair spekülasyon yapmanın akıllıca olmayacağını” belirtti. Ryan, yıl sonuna kadar bir aşı adayının etkisinin ispatlanmış olabileceğini kaydederek “Ancak asıl soru, kitlesel üretime ne kadar süre içinde geçilebileceği. Şu an hiçbir aşı çalışması, aşının virüs üzerinde etkili olduğuna dair bir işaret sunabilecek kadar gelişmiş durumda değil” dedi.