DSÖ: Omicron hala çok riskli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 Omicron varyantının yarattığı riskin hala “çok yüksek” olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ’den yapılan açıklamada, “Yeni varyant Omicron ile ilgili risk hala çok yüksek olmaya devam ediyor.” denildi. Açıklamada, bir çok ülkede Omicron varyantının daha önce baskın olan Delta varyantının önüne geçtiği ve hızla yayıldığı uyarısı yapıldı.

DSÖ, Omicron varyantının ABD ve İngiltere içinde olmak üzere bir çok ülkede baskın varyant haline geldiğini kaydettiği açıklamasında, Delta varyantına oranla çok daha hızlı bir yayılma gözlendiği bilgisine de yer veriyor.

İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka’dan gelen erken verilere atıfta bulunulan açıklamada Delta varyantına göre Omicron varyantı sonucu hastaneye yatışların ise daha düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bununla birlikte aşıların Omicron varyantına karşı ekinliği konsunda daha fazla araştırmaya gerek olduğu ifade edildi.

DSÖ pazar günü yaptığı açıklamada, bir hafta önceye oranla dünyada vaka oranında yüzde 11 artış, yeni ölümlerin oranında ise yüzde 4 düşüş görüldüğünü açıklamıştı.

DSÖ’ye göre, vaka sayısı bir haftada 5 milyon artarken, 44 bin kişi hayatını kaybetti. ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya en fazla artış görülen ülkeler arasında gösteriliyor.