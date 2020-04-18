DSÖ uyardı: Salgının yeni merkezi Afrika olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip korona virüs pandemisinin yeni merkez üssünün Afrika kıtası olabileceği uyarısında bulundu. Afrika’da gelecek altı ayda 10 milyondan fazla ağır Covid-19 vakası görülebileceğine dair projeksiyonlar yapıldığı hatırlatıldı.

Geçen hafta teyitli 18 binden fazla vakanın tespit edildiği ve yaklaşık bin ölümün yaşandığı Afrika’da salgının yayılımıyla ilgili örgütün Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti’den açıklamalar geldi.

‘VAKA SAYISI ARTIYOR’

Dr. Moeti, BBC’ye yaptığı açıklamada, Afrika’nın salgının yeni merkezi olabileceğini, vaka sayısının her gün arttığını, virüsün başkentlerden daha iç bölgelere sıçrayıp Güney Afrika, Nijerya, Fildişi Sahili, Kamerun ve Gana’da yayıldığını söyledi.

‘YETERLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YOK’

Sputnik’in aktardığına göre tedaviden çok önleme odaklandıklarını belirten Dr. Moeti, “Yoğun bakımda kritik tedaviye ihtiyaç duyan insan sayısını en az indirgemek istiyoruz, çünkü Afrika ülkelerinin çoğunun uygun, yeterli yoğun bakım birimlerine sahip olmadığını biliyoruz” dedi.

Dr. Matshidiso Moeti, “Söylemek zorundayım ki, solunum cihazları eksikliği, ülkelerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri” diye ekledi.

‘AFRİKA’DA 10 MİLYONDAN FAZLA VAKA GÖRÜLEBİLİR’

DSÖ Afrika Acil Operasyonlar Yöneticisi Michel Yao da, Afrika’da gelecek altı ayda 10 milyondan fazla ağır Covid-19 vakası görülebileceğine dair projeksiyonlar yapıldığını, fakat bu tahminlerin alınan önlemlere ve sahadaki duruma göre değişebileceğini söyledi.