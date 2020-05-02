DSÖ: Yeni tip koronavirüs laboratuvar ürünü değil

Dünya Sağlık Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yeni tip koronavirüsün Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanladı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, virüsün Vuhan’daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş fakat detay vermemişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Donald Trump’ın, yeni tip koronavirüsün, Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları yanıtlayarak “Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz” dedi. Euronews Türkçe

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