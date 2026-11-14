Terör örgütü PKK’dan “süreç” çıkışı

Terör örgütü PKK, çözüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Ekim 2026’da bütün örgüt mensuplarının Türkiye dışına çıkarıldığını, son iki ayda Türkiye sınırlarına yakın 10’dan fazla mağaranın boşaltıldığını öne sürdü.

Açıklamada, “Artık Türkiye sınırlarına ve Türk ordusunun üslendiği askeri noktalara yakın tek bir askeri gücümüz kalmamıştır” denilerek, çatışmasızlığın coğrafi olarak da sağlandığı savunuldu. Örgütün attığı adımlara karşılık AKP iktidarının somut adım atmadığı ileri sürülen açıklamada, “Bizim attığımız adımlar karşısında AKP iktidarının somut adım atmaması dünya kamuoyu ve Türkiye kamuoyu içinde AKP’nin amaçları konusunda kuşku uyandırmıştır” ifadelerine yer verildi. Meclis komisyonunun raporunda belirtilen ve yasa gerektirmeyen demokratik adımların atılmamasının kuşkuları artırdığı savunularak, sürecin tıkanıp tıkanmadığına ilişkin tartışmaların yaşandığı belirtildi. Açıklamada, temel kaygının Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin gecikmeden çözülmesi olduğu ifade edildi. Diyarbakır - Anka

Okunma Sayısı: 341

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.