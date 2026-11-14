Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, Isparta’da ve Türkiye genelinde çiftçilerin ürünlerini değerinde satamadığını belirtti.
Geçen yıl don sebebiyle zarar gören üreticilerin bu yıl ürün bolluğuna rağmen kazanç sağlayamadığını ifade eden Demiröz, “Isparta’da ve Türkiye’nin tamamında sorunlar aynı. Çiftçinin mahsulü para etmedi. Isparta’da da gül çiftçisi mahzun, elma çiftçisi mahzun. Geçen sene bir don sıkıntıları vardı. Bu sene Allah mahsul verdi. Bu sene bereketin kıtlığını yaşıyoruz” dedi.
Isparta - Anka