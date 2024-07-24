"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Dünya borç krizinde

24 Temmuz 2024, Çarşamba 00:02
Norveç Kilise Yardımı (NCA) kuruluşunun hazırlattığı rapora göre gelişmekte olan ülkeler tarihin en büyük borç krizini yaşıyor.

Gelişmekte olan ülkelerin bütçelerinin neredeyse yarısını alacaklılarına verecek kadar büyük borç krizlerinde olduğu bildirildi. Independent Türkçe’nin haberine göre, Norveç Kilise Yardımı (NCA) adlı yardım kuruluşunun Uluslararası Borç Hafifletme (DRI) adlı kampanya grubuna hazırlattığı rapora göre, gelişmekte olan 100’den fazla ülke tarihin en büyük borç krizini yaşıyor. Bu durum sağlık, eğitim, sosyal korumaya yönelik hamlelerin yanı sıra iklim değişikliğine karşı politikalarda da kesintiye gidilmesini gerektiriyor. Rapora göre gelişmekte olan 144 ülkedeki borç yönetimi, ortalama olarak bütçe gelirlerinin yüzde 41,5’ini, harcamaların yüzde 41,6’sını, gayrisafi yurtiçi hasılanınsa yüzde 8,4’ünü alıyor. Bu konuda acil eyleme geçilmezse borç kaynaklı sorunların, 2030’lara da damga vuracağı ve 1982’de Latin Amerika’da ya da 1990’larda Batı’da yaşanan krizlerden dahi büyük olacağı bildirildi. 

Toplumun daha fakir kesimlerini vuruyor

2020’de G20 bu konuya karşı adımlar atmaya çalışsa da beklenen gelişmenin sağlanamadığı belirtilen raporda borç hafifletmeye dair şu öneriler yapıldı: 1- Tüm bölgelerdeki bütün gelir seviyelerindeki ülkelere açık olmalıdır ve onların ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. 2- Bütçe gelirlerinin yüzde 15’inden az borç ödenmelidir. 3- Bir ülke yardım talebinde bulunduğunda borç ödemeleri hemen durdurulmalıdır. 4- Tüm alacaklıları kapsamalıdır. 5- Anlaşmazlık ve davalar olduğunda tüm büyük finans merkezlerinde borçlulara yönelik yasal korumalar sağlanmalıdır. NCA Genel Sekreteri Dagfinn Høybråten gelişmekte olan ülkelerin yöneticilerinin borçlar yüzünden ellerinin kollarının bağlandığına işaret etti: “Yüksek borç yükü, bir ülkenin ekonomisi için büyük bir harcama anlamına geliyor ve sosyal yardım, eğitim ve sağlık harcamalarını kesilmesi nedeniyle ilk önce toplumun daha yoksul kesimlerini vuruyor. Borç krizi felç edici bir durum ve tüm diğer gelişme çabalarını baltalıyor. 1982 krizi, 20 yıldan fazla sürdü ve pek çok acıya yol açtı, ta ki 2005’te çözülene kadar…”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    21 Temmuz, dünya genelinde yakın tarihin "en sıcak günü" oldu

    'Han Yunus'ta 1 gün içinde 150 bin kişi yerinden edildi'

    Klima hasta ediyor

    Millet ‘tek adam rejimi’ni reddetti

    Vergiyi, çok kazanandan alın

    Tarım tepetaklak gidiyor

    Dünya borç krizinde

    'Trump İsrail’i daha da azdırır'

    Hukuku uygulamak siyasetin görevi

    Bizlere danışılmadı

    İYİ Parti’den iki istifa daha

    Etiyopya - Gofa'da heyelan: Ölü sayısı 146'ya yükseldi

    Doğru üniversite ve doğru bölüm tercihi için nelere dikkat edilmeli?

    İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı

    Filistin'de çocuk felci tehlikesi

    Kuraklığın bedelini çok ağır ödüyoruz

    Aşırı sıcaklar kalp krizi riskini yükseltiyor

    İsrail bir haftada 63 kez saldırdı

    15 Temmuz’ların panzehiri demokrasi ve hukuktur

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Millet artık kanmıyor
    Zafer AKINCI

    15 Temmuz felâketi
    İbrahim Aktaşcı

    Atara atar, rötara rötar!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Para pul olurken
    Ali FERŞADOĞLU

    Susuyor, yetmiyor, bağıranları susturmaya çalışıyor!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lozan’da İngiliz casusu var
    Genel

    Dünya borç krizinde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tarım tepetaklak gidiyor
    Genel

    Vergiyi, çok kazanandan alın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.