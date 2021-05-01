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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

01 Mayıs 2021, Cumartesi 13:32
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 1 milyar 110 milyondan fazla doz aşı yapıldı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 253 milyon 460 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 240 milyon 160 bin ile ABD, 154 milyon 989 bin ile Hindistan, 48 milyon 140 bin ile İngiltere, 41 milyon 990 bin ile Brezilya, 28 milyon 770 bin ile Almanya, 22 milyon 874 bin ile Türkiye, 20 milyon 970 bin ile Fransa, 19 milyon 890 bin ile Endonezya, 19 milyon 520 bin ile Rusya, 19 milyon 420 bin ile İtalya, 17 milyon 360 bin doz ile Meksika, 15 milyon 860 bin ile İspanya, 14 milyon 620 bin ile Şili, 13 milyon 130 bin ile Kanada, 11 milyon 470 bin ile Polonya ve 10 milyon 550 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke, Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller’de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 127,66 kaydedildi.

Bu ülkeyi 121,24 doz ile İsrail, 106,64 doz ile BAE, 85,36 ile San Marino, 76,47 ile Şili, 75,06 ile Malta, 73,63 ile Maldivler, 71,94 ile Bahreyn, 70,97 ile ABD, 70,91 ile İngiltere, 62,25 ile Butan, 62,15 ile Monako izledi.

Türkiye en çok aşı yapılan 7. ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 22 milyon 874 bin 102 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 26,76 oldu.

13 milyon 740 bin 100 kişiye ilk doz, 9 milyon 134 bin 2 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Kuzey-güney uçurumu

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 520 milyon 940 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 273 milyon 130 bin ile Kuzey Amerika ve 221 milyon 220 bin aşı ile Avrupa izledi.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 74 milyon 600 bin, Afrika'da 17 milyon 680 bin, Okyanusya'da 2 milyon 410 bin doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşılarının, biri hariç, tamamı iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

AA

Etiketler: Kovid-19
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