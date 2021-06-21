Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 660 milyon dozu aştı. Türkiye, 42 milyon 277 bin 525 doz ile toplam aşı sayısı bakımından 9. sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 30 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 317 milyon 970 bin ile ABD, 280 milyon 26 bin ile Hindistan, 86 milyon 960 bin ile Brezilya, 74 milyon 300 bin ile İngiltere, 66 milyon 450 bin ile Almanya, 48 milyon 210 bin ile Fransa, 46 milyon 20 bin ile İtalya, 42 milyon 277 bin ile Türkiye, 40 milyon 30 bin ile Meksika, 35 milyon 410 bin ile İspanya, 35 milyon 280 bin ile Endonezya, 34 milyon 900 bin ile Rusya, 32 milyon 190 bin ile Kanada, 31 milyon 590 bin ile Japonya, 26 milyon 490 bin ile Polonya ve 21 milyon 390 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 660 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 146,21 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 141,74, Seyşeller’de 140, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,99, Bahreyn'de 114,21, Şili'de 111,87, Moğolistan'da 110,07, İngiltere'de 109,45, İzlanda'da 104,08, 101,3 ile Uruguay ve 100,18 ile Katar oldu.