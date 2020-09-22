"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Dünya genelinde 31 milyon 504 bin 352 kişi Kovid-19'a yakalandı

22 Eylül 2020, Salı 15:18
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 969 bin 753 kişi öldü.

Vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyon 504 bin 352'ye çıkarken virüs saptanan 23 milyon 132 bin 12 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 402 bin 587 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 46 bin 216 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 204 bin 506 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 562 bin 663), Brezilya (4 milyon 560 bin 83), Rusya (1 milyon 115 bin 810), Peru (772 bin 896), Kolombiya (770 bin 435), Meksika (700 bin 580), İspanya (671 bin 468), Güney Afrika (661 bin 936), Arjantin (640 bin 147), Fransa (458 bin 61), Şili (447 bin 468), İran (425 bin 481), İngiltere (398 bin 625), Bangladeş (350 bin 621), Suudi Arabistan (330 bin 246), Irak (322 bin 856), Pakistan (306 bin 886) ve Türkiye (304 bin 610)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (137 bin 350), Hindistan (88 bin 965), Meksika (73 bin 697), İngiltere (41 bin 788), İtalya (35 bin 724), Peru (31 bin 474), Fransa (31 bin 338), İspanya (30 bin 663), İran (24 bin 478), Kolombiya (24 bin 397), Rusya (19 bin 649), Güney Afrika (15 bin 992), Arjantin (13 bin 482), Şili (12 bin 298) ve Ekvador (11 bin 95).

AA

Etiketler: Kovid-19
Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: Zatürre oranında düşüş devam ediyor

    Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

    Uygur Özerk Bölgesi'nde doğum hızında önemli düşüş!

    Trump: BM, salgınla ilgili Çin'i sorumlu tutmalıdır

    AB Zirvesi Kovid-19 sebebiyle ertelendi

    ABD'de son 24 saatte 451 ölüm ve 41 bin yeni vaka!

    Şehit Polis Onur Küçük dualarla uğurlandı

    "Kitle imha silahlarının tamamı ortadan kaldırılmalı"

    Üçlü zirve sonrası açıklama: Türkiye ve Yunanistan görüşmeye hazır

    Afganistan Cumhurbaşkanı: Ateşkes önceliğimizdir

    Erdoğan, Merkel ve Michel görüşmesi başladı

    Dünya genelinde 31 milyon 504 bin 352 kişi Kovid-19'a yakalandı

    İran'da en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedildi

    Dolar ve Euro'da son durum

    'ABD, Kenya'ya 'İsrail'i şart koştu'

    MSB: Yunanistan'la 5. teknik toplantı gerçekleşti

    Sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

    Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatıldı

    Uygurlara evde çin işkencesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahvedilen nesiller
    Genel

    Umarız, bu kararın da sonu kötü olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Uygurlara evde çin işkencesi
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da cariye ve ganimet hukuku
    Ahmet BATTAL

    Evi caddeye bakan bakana
    Risale-i Nur'dan

    Allah birdir, başkalarına tezellül edip minnet çekme
    Ali FERŞADOĞLU

    Ceplerinize bakar mısınız, aklınız nerede mahpus?
    Nejat EREN

    Sorumlu insan ahir zaman şartlarını nasıl değerlendirmeli?
    Osman ZENGİN

    Câzibedar fitne ve bastonlu dede…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.