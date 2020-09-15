"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Dünya genelinde 7 milyon aktif vaka bulunuyor

15 Eylül 2020, Salı 14:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 449 bini geçti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 932 bin 802 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 449 bin 63'e çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 280 bin 298 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 235 bin 963 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 749 bin 289 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 199 bin kişi öldü.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 930 bin 236), Brezilya (4 milyon 349 bin 544), Rusya (1 milyon 68 bin 320), Peru (733 bin 860), Kolombiya (721 bin 892), Meksika (671 bin 716), Güney Afrika (650 bin 749), İspanya (593 bin 730), Arjantin (565 bin 446), Şili (436 bin 433), İran (404 bin 648), Fransa (387 bin 252), İngiltere (371 bin 125), Bangladeş (339 bin 332), Suudi Arabistan (326 bin 258), Pakistan (302 bin 424), Irak (294 bin 478), Türkiye (292 bin 878), İtalya (288 bin 761), Filipinler (265 bin 888) ve Almanya (263 bin 221)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (132 bin 117), Hindistan (80 bin 808), Meksika (71 bin 49), İngiltere (41 bin 637), İtalya (35 bin 624), Fransa (30 bin 950), Peru (30 bin 812), İspanya (29 bin 848), İran (23 bin 313), Kolombiya (23 bin 313), Rusya (18 bin 635), Güney Afrika (15 bin 499), Şili (12 bin 13), Arjantin (11 bin 667) ve Ekvador (10 bin 922).

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit Kızılay personeli Kıdıman dualarla uğurlandı

    Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

    Karantinada olması gerekiyordu...

    Kademeli mesai planını cuma günü paylaşacağız

    Dünya genelinde 7 milyon aktif vaka bulunuyor

    Türkiye ile Yunanistan'ın NATO Karargahı'ndaki toplantısı başladı

    91 firmaya ait 113 ürün ifşa edildi: En fazla uygunsuzluk et ve et ürünlerinde!

    Konut satış istatistikleri açıklandı: En çok ve en az hangi illerde satış yapıldı?

    Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

    İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı?

    ÖSYM'den ortaöğretim KPSS duyurusu

    "Kovid-19 son salgın olmayacak"

    Değerlerimize aykırı maddeler düzeltilmeli

    Kur’an yakmak barbarlıktır

    Darbecilerin hayallerini gerçekleştiriyorlar

    Okullardaki tek tehlike korona değil

    '19 yaşında ama akciğerleri 60 yaşındaki bir insanın akciğerleri gibi'

    Dünyada son 24 saat

    Afrin'de terör saldırısı: 9 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül’den 15-20 Temmuz’a
    Genel

    Darbecilerin hayallerini gerçekleştiriyorlar
    Ahmet ÖZDEMİR

    “Ben burayı Yıldız Sarayı’na değişmem”
    Faruk ÇAKIR

    Ne zamandan beri karşısınız?
    Süleyman KÖSMENE

    Abdullah bin Ubey bin Selül - 1
    Ahmet BATTAL

    AB ve düşmanlıklar
    Risale-i Nur'dan

    Asıl hüner, kardeşinin ıslahına çalışmak
    Nejat EREN

    Ahir zaman gerçeği ve insan olmanın gereği (1)
    Ali FERŞADOĞLU

    Darbekatör alkışçıları; sakın karşıma çıkmayın!
    Genel

    Değerlerimize aykırı maddeler düzeltilmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.