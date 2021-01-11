"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

11 Ocak 2021, Pazartesi 15:00
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 90 milyon 755 bini aştı.

Vaka sayısı 90 milyon 755 bin 600'e çıkarken, virüs saptanan 64 milyon 899 bin 658 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 944 bin 518 kişi öldü.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 917 bin 334 kişide Kovid-19 tespit edildi, 383 bin 275 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 467 bin 431), Brezilya (8 milyon 105 bin 790), Rusya (3 milyon 425 bin 269), İngiltere (3 milyon 72 bin 349), Fransa (2 milyon 783 bin 256), Türkiye (2 milyon 326 bin 256), İtalya (2 milyon 276 bin 491), İspanya (2 milyon 50 bin 360), Almanya (1 milyon 929 bin 353), Kolombiya (1 milyon 786 bin 900), Arjantin (1 milyon 722 bin 217), Meksika (1 milyon 534 bin 39), Polonya (1 milyon 390 bin 385), İran (1 milyon 286 bin 406), Güney Afrika (1 milyon 231 bin 597), Ukrayna (1 milyon 119 bin 314) ve Peru (1 milyon 35 bin 184)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (203 bin 140), Hindistan (151 bin 198), Meksika (133 bin 706), İngiltere (81 bin 431), İtalya (78 bin 755), Fransa (67 bin 750), Rusya (62 bin 273), İran (56 bin 171), İspanya (51 bin 874), Kolombiya (46 bin 114), Arjantin (44 bin 495), Almanya (41 bin 434), Peru (38 bin 280), Güney Afrika (33 bin 163), Polonya (31 bin 264), Endonezya (24 bin 343), Türkiye (22 bin 807), Belçika (20 bin 78), Ukrayna (19 bin 835), Şili (17 bin 96), Kanada (16 bin 950), Romanya (16 bin 654), Ekvador (14 bin 177), Çekya (13 bin 372), Irak (12 bin 895), Hollanda (12 bin 361), Macaristan (10 bin 725) ve Pakistan (10 bin 676)."

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dağlık Karabağ görüşmesi sonrasında açıklamalar

    'Kovid-19 aşısı perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacak'

    10 ile kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

    Ölü sayısının 383 bini geçtiği ABD'de son durum?

    Gözaltı süresi uzatıldı

    Fenerbahçe, Erzurum'dan 3 puanla döndü

    Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    İngiltere endişeli: 'Her 20 kişiden birinde Kovid-19 var'

    İsrail işgali genişliyor

    WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararı KVKK'nin gündeminde

    'NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz'

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    BioNTech ve Pfizer 2 milyar doz aşı hedefliyor

    ABD'de gündem Anayasa'nın 25. Ek Maddesi

    'Sahte dindarlığın ahlakı yoktur'

    'Bağımsız medya kuşatma altında'

    Düşen uçakta 3 bebek ve 7 çocuk

    Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    İzmit’te dergi seferberliği

    AB: Diyalog için hazırız

    En Çok Okunanlar

    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Ahmet Feyzi Kul Ağabey çok güzel konuşurdu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Cami kürsüleri ne ile meşgul?
    Genel

    'Sahte dindarlığın ahlakı yoktur'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Galiba roller değişti
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın hamallara yaptığı telkinat
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderperest akıllar ne durumda?
    Mehmet KARA

    Tartışma yanlış noktadan yapılıyor
    M. Said ZEKİ

    İslâm sadece sizin mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.