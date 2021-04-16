"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

16 Nisan 2021, Cuma 11:47
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 3 milyona ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı en fazla can kaybı 578 bin 993 ile ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 365 bin 954 ile Brezilya, 211 bin 213 ile Meksika, 174 bin 335 ile Hindistan, 127 bin 191 ile İngiltere, 115 bin 937 ile İtalya, 104 bin 398 ile Rusya, 100 bin 73 ile Fransa, 80 bin 141 ile Almanya ve 76 bin 882 ile İspanya izledi.

Türkiye'de 15 Nisan itibarıyla toplam 35 bin 31 kişi öldü.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 139 milyon 710 bin 707 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 118 milyon 763 bin 479 kişi iyileşti.

Halen 17 milyon 910 bin 479 hastanın tedavisi de sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    SNHR: Rejim, Suriye'deki iç savaşta 81 bin kez varil bombası kullandı

    Myanmar'da ölü sayısı 726'ya yükseldi

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    Bazı emekli amirallerden evlerinde arama yapıldı

    Açelya Apartmanı ile ilgili Bakan Kurum'dan açıklama

    BİK’te gündem YENİ ASYA

    UNESCO: İsrail’in emrivakileri geçersiz

    Tam kapanma dışında seçenek kalmadı

    Bir an önce tedbir alınmalı

    Leonardo da Vinci, birçok yönlerden Müslümanlara tabi olmuştur

    Üç isimli çeşme: Süleymaniye Meydan Çeşmesi

    Zincir marketlere çağrı

    Myanmar'da darbeden bu yana 71 gazeteci tutuklandı

    İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

    Son 24 saatte 61 bin 400 vaka daha

    Ortak basın toplantısında tartışma

    Fransa'da tartışmalı 'Genel Güvenlik' yasası onaylandı

    IMF: Salgın, Afrika'da 32 milyon kişiyi daha yoksullaştıracak

    Yeni Zelanda 800 bin aşı bağışlayacak

    Gençlere göre en büyük üç sorun: İşsizlik, hukuksuzluk, yoksulluk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM’den MSB’ye “iltisak” cevabı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bir an önce tedbir alınmalı
    Ahmet BATTAL

    Seksen beş milyon cumhurbaşkanı
    Faruk ÇAKIR

    Önce adalet, sonra da adalet
    Genel

    BİK’te gündem YENİ ASYA
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tam kapanma dışında seçenek kalmadı
    Cevher İLHAN

    Salgında “Ramazan yasakları”
    Şükrü BULUT

    Global şeytanlar ve Ramazan-ı Şerif…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.