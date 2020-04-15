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17 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 480 bini geçti

15 Nisan 2020, Çarşamba 10:56
Dünyada, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 480 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 484 bin 748 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (67 bin 504), İran (48 bin 129), ABD (38 bin 820), İtalya (37 bin 130) ve Fransa (28 bin 805) oldu.

 

AA

Etiketler: dünya, koronavirüs, iyileşme
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