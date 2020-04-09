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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünya genelinde ölü sayısı 100 bine yaklaştı

09 Nisan 2020, Perşembe 18:28
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bin 11'e, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 424'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin öldüğü İtalya'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla İspanya, 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 335 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 523 kişi öldü, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 396 can kaybıyla Hollanda ve 2 bin 349 ölümle Almanya oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

AA

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