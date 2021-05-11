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11 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Dünya genelinde salgının son 24 saati

11 Mayıs 2021, Salı 01:54
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 159 milyon 402 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 312 bine, iyileşenlerin sayısı 137 milyon 2 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 483 bini, Hindistan'da 22 milyon 940 bini, Brezilya'da 15 milyon 184 bini ve Fransa'da 5 milyon 780 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 300 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının ve acil bakım gerektiren hasta sayısının artması nedeniyle çok sayıda cami bakım merkezine dönüştürüldü.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomide Kovid-19 salgınının neden olduğu resesyonun geride kaldığı beklentisiyle on üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar avro kar açıkladı

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilk çeyrekteki net karı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128,1 milyon avro olarak gerçekleşti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İngiltere'de, salgınla mücadele için alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın pek çok bölgesinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının düştüğünü ancak aşı erişimindeki "şok edici küresel eşitsizliğin" salgını sona erdirmenin önündeki en büyük risklerden biri olduğunu bildirdi.

Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla Kovid-19 aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın yakın zamanda devreye konulmasının planlandığı açıklandı.

Malezya'da salgının yayılmasını önlemek için ülke genelinde il ve ilçeler arası seyahat yasağı uygulanmaya başladı.

Malezya hükümeti ayrıca, ramazandan bu yana Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 12 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Japonya hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında günlük bir milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Kenya, İngiltere'den gelen yolcuları 14 gün karantinaya alacak

Kenya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'den gelen yolcuların 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.

Çin, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e Nepal tarafından tırmanan dağcılarla temas yoluyla Kovid-19 bulaşmasını önlemek amacıyla dağa Çin tarafından tırmananları ayıran bir hat oluşturmayı planlıyor.

Pakistan'da sağlık yetkilileri, ülkeye dönen Taylandlı bir kadın ve 4 yaşındaki oğlunda Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türünün tespit edildiğini bildirdi.

Avustralya'da federal mahkeme, Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağının kaldırılması için açılan davayı reddetti.

Vietnam'da son 24 saatte 129 kişi ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü.

AA

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