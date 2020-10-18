Dünya genelinde son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 183 bine ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1 milyon 117 bine çıkarken, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 27 bini aştı. Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 354 bin, Hindistan'da 7 milyon 546 bin, Brezilya'da 5 milyon 224 bin ve Rusya'da 1 milyon 399 bine ulaştı. Fransa'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı. Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, salgın tedbirleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından yeniden cemaatle namaz kılındı. İspanya'da sporcularda tespit edilen Kovid-19 tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ertelendi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena'nın, yarın itibarıyla Kovid-19 hastalarının tedavi göreceği hastane olarak kullanılacağı ifade edildi. AA

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