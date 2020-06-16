"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

16 Haziran 2020, Salı 23:00
Dünya genelinde, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 8 milyon 200 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 273 bini, can kaybı 443 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 197 bine yükselirken, can kaybı 118 bin 789'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 892 bini geçti.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesi, ABD’de devam eden salgın nedeniyle 25 Nisan 2021'e ertelendi.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman milletvekili Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed, Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 904 bin 734'e, can kaybı 44 bin 657'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 464 bin 774 olarak açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 545 bin 458'e, can kaybı 7 bin 284'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 294 bin 306 oldu.

Başkent Moskova’da restoran ile kafeler bugün itibarıyla veranda ve teraslarında hizmet vermeye başladı. Kütüphaneler, emlakçılar, reklam ajansları ve danışmanlık firmaları açıldı.

Almanya'da 369 hane karantina altına alındı

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 180 artarak 353 bin 206'ya ulaşırken, 11 bin 888 kişi öldü. Ülkede 187 bin 356 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 41 bin 969'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 298 bin 136'ya yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 291 bin 408'e çıkarken, son 24 saatte can kaybı yaşanmayan ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da son 10 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 405'e, toplam vaka sayısı 237 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı 178 bin 526'ya ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 547'ye yükselirken, vaka sayısı 157 bin 716, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 73 bin 335 olarak açıklandı.

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech, "CoronaVac" adını verdiği aşı adayı için yürüttüğü 1. ve 2. aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıkladı. Başkent Pekin'de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle kentteki alarm seviyesi yükseltilerek tüm okullarda eğitime ara verildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kovid-19 önlemleri kapsamında 369 hanenin karantinaya alındığı bildirildi.

Cezayir'de camiler açılmayacak

Gana'da, salgınla mücadele için 8 bin sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi.

Zimbabve'de Kovid-19 salgınına karşı oruç tutuldu, dua edildi.

Benin'de bir milletvekilinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü bildirildi.

Filipinler'in güneyindeki Cebu kenti, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden karantina altına alındı.

Salgın nedeniyle kontrollü sosyal hayatın yaşandığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "plaj sezonu" açıldı.

Singapur'da yeni normale geçişin ikinci aşamasının 19 Haziran'dan itibaren başlayacağı kaydedildi.

Kovid-19’a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi Elena Zelenskaya hastaneye kaldırıldı.

Cezayir Fetva Kurumu, salgın tedbirleri kapsamında kapatılan camilerin yeniden açılması için henüz şartların uygun olmadığını bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Minare ezan, cami namaz için vardır

    Köye dönecekler, arazileri yok

    YKS endişesi

    Konserlerin maliyeti ne kadar?

    Güvenlikçi yaklaşım zulüm getirir

    Gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

    Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

    Yatsı namazlarını da camide kılmak istiyoruz

    Kupada finale yükselen ilk takım Trabzonspor oldu

    Dışişleri'nden Fransa'ya Libya tepkisi: Karanlık işler peşinde

    Bakan Selçuk'tan LGS bilgilendirmesi

    Güneş'e 77 milyon kilometre yaklaştı

    Cizre'de 150 esnaf kepenk kapatacak

    Bakan Koca 16 Haziran tablosunu değerlendirdi

    Dünya dışında ilk kez gözlemlendi

    Berlin’de 369 hane karantinaya alındı

    Beklentimiz 6 ayda dönmesi

    '11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı'

    Lufthansa Grubu binlerce kişiyi işten çıkaracak

    AFAD: Bingöl'de 217 artçı sarsıntı kaydedildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Allah zulmü ve zalimi sevmez”
    Ahmet BATTAL

    Savcılar neyi bekliyor?
    Genel

    Gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?
    Faruk ÇAKIR

    Dindarların çetin imtihanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hafiye ve propagandacıları” ne yapacağız?
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur ve belâların def’i
    Genel

    Konserlerin maliyeti ne kadar?
    Genel

    Güvenlikçi yaklaşım zulüm getirir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Eserleriyle yaşayan lider: Demirel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.