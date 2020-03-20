Dünya genelinde son durum?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısını 10 bin 48 olarak güncelledi. Sitedeki verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 3 bin 405 kişinin öldüğü İtalya oldu. İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm" Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 248 kişinin öldüğü Çin ana karasında görüldü. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1284 kişi virüs nedeniyle öldü. AA

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