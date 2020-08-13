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13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünya genelinde vaka sayısı 21 milyona yaklaştı

13 Ağustos 2020, Perşembe 11:51
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 747 bin 327 kişi öldü. Vaka sayısı dünya genelinde 20 milyon 812 bin 367'ye çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 713 bin 3 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 352 bin 37 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 360 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 169 bin 131 kişi öldü.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 170 bin 474), Hindistan (2 milyon 397 bin 403), Rusya (902 bin 701), Güney Afrika (568 bin 919), Peru (498 bin 555), Meksika (498 bin 380), Kolombiya (422 bin 519), Şili (378 bin 168), İspanya (376 bin 864), İran (333 bin 699), İngiltere (313 bin 798), Suudi Arabistan (293 bin 37), Pakistan (286 bin 674), Arjantin (268 bin 574), Bangladeş (266 bin 498), İtalya (251 bin 713), Türkiye (244 bin 392), Almanya (220 bin 850), Fransa (206 bin 696), Irak (160 bin 436), Filipinler (143 bin 749), Endonezya (130 bin 718), Kanada (120 bin 844), Katar (113 bin 938) ve Kazakistan (101 bin 372).

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (104 bin 263), Meksika (54 bin 666), Hindistan (47 bin 149), İngiltere (41 bin 329), İtalya (35 bin 225), Fransa (30 bin 371), İspanya (28 bin 579), Peru (21 bin 713), İran (18 bin 988), Rusya (15 bin 260), Kolombiya (13 bin 837), Güney Afrika (11 bin 10), Şili (10 bin 205), Belçika (9 bin 900), Almanya (9 bin 276), Kanada (9 bin 6), Hollanda (6 bin 161), Pakistan (6 bin 139), Ekvador (5 bin 984), Endonezya (5 bin 903), Türkiye (5 bin 891), İsveç (5 bin 774), Irak (5 bin 588), Arjantin (5 bin 213) ve Mısır (5 bin 85).”

AA

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