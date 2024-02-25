Dünya İsrail’in suçlarını görmeye başladı

Osaka Jogakuin Üniversitesinden akademisyen Saul Takahashi, “Dünyadaki insanlar İsrail’in ne yaptığını ve işlediği suçları anlamaya başladı” dedi.

İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen gerçekleştirilen “Filistin Sempozyumu”na katılan ve etkinlikte, “İnkardan İkrara: Gazze Soykırımı Üzerine Toplumsal Hukuki Perspektifler” başlıklı oturumunda konuşan Osaka Jogakuin Üniversitesinden akademisyen Saul Takahashi, İsrail’in 2012’den bu yana Gazze’de suç işleme niyetinde olduğunu söyledi. Gazze sakinlerinin bir açık hava hapishanesinde yaşadığını anlatan Takahashi, “Gazzeliler, sırf orada doğdukları için hapis hayatı yaşayan masum insanlardır.” dedi. Takahashi, “Dünyadaki insanlar İsrail’in ne yaptığını ve işlediği suçları anlamaya başladı. İki devletli çözümden çekinerek bahseden Batı bile artık bunu daha güçlü şekilde dillendiriyor. Filistinlilerin bağımsızlığa ve özgürlüğe doğru gittiği görülüyor.” diye konuştu.

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Soykırım davası sonuç veriyor

Texas Üniversitesinden Sabah Kerim ise Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya dikkati çekerken, “Güney Afrika ırkçılığın acısını çekti. Bu, İsrail’e dava açmasına katkıda bulunmuş olabilir.” değerlendirmesinde bulundu. Kerim, “Bir Japon şirketinin İsrail ile askeri işbirliğini kestiğini görüyoruz, bu da Güney Afrika’nın davasının sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilir. Belki de bu daha fazla şirketin İsrail’i boykot etmesinin önünü açar.” ifadesini kullandı.