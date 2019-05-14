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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Sri Lanka hükümetine çağrı

14 Mayıs 2019, Salı 18:37
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Sri Lanka'da Müslüman bir vatandaşın İslam karşıtı çete tarafından uğradığı saldırı sonucu vefat etmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bu tür olayların tüm uluslararası yasalara, insan fıtratına ve tüm semavi dinlerin kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Ülkede Müslüman nüfusun yoğun olduğu Kurunegala beldesinde bazı cami ve Müslümanlara ait dükkanlara yapılan ve büyük hasara yol açan saldırıları kınayan Karadaği, "Sri Lanka hükümetinden tüm vatandaşlarını korumasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Karadaği, Birleşmiş Milletler'e de tüm halklar arasında barışın tesis edilmesi, İslam aleyhindeki terör, ırkçılık ve nefreti önleme çağrısında bulundu.

Sri Lanka'nın Puttalam bölgesinde dün İslam karşıtı bir grup tarafından saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Müslüman vatandaş bugün vefat etmişti.

Ülkede 21 Nisan'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarının ardından hükümet geçici sokağa çıkma yasağı koymuş ve sosyal medya platformlarının kullanımını bir süreliğine engellemişti.

Sri Lanka makamları ülkedeki bazı cami ve Müslümanlara ait dükkanlara yapılan saldırılar üzerine sosyal medya ve sokağa çıkma yasakları dün yeniden ilan etmişti.

AA

Etiketler: Sri Lanka, Dünya Müslüman Alimler Birliği
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