Dünya yanıyor

Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika’dan Avrupa’ya Afrika’dan Asya’ya birçok kıt’ada etkili olurken bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) “FIRMS” adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi’nin uydu haritasına göre, kırmızı noktalarla gösterilen yangınlar dünyanın birçok yerine yayılmış durumda. Haritada Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın büyük bölümü, Afrika platosu ve Arap Yarımadası’nın kuzeyi, Avrupa’da Akdeniz kıyıları ile Kuzey ve Doğu Avrupa’nın yangınların etkisinde olduğu görülüyor. Asya’da ise Hindistan kıyıları, Rusya’nın Sibirya bölgesi, Çin, Malezya, Endonezya ve Okyanusya’da Avustralya’nın doğusu orman yangınlarının etkisinde bulunuyor. Yangınlar yerkürenin pek çok ormanlık bölgesini kırmızıya boyarken, Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz’e kıyısı bulunan Avrupa ülkeleri de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. AB Komisyonunun orman yangınlarını gösteren âcil durum haritasına göre de kıt’anın tamamındaki irili ufaklı yangınlar neredeyse Rusya’nın kuzeyine kadar ulaşıyor. Uydu haritasında AB ülkelerinde farklı boyutlardaki yangınların en az 1 haftadır sürdüğü görülüyor.

Avrupa’da da ortalamanın üzerinde kayıp var

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ne (EFFIS) göre, İtalya’nın yanı sıra Fransa ve Romanya’da da yanan alan bakımından şimdiden 2008-2020 ortalaması geçilmiş durumda. İtalya’da bu sene 53 bin 797 hektar alan yanarken, 12 yılın ortalaması 40 bin 781 olarak kaydedildi. Fransa’da 22 bin 807 hektar yanarken, önceki yılların ortalaması 9 bin 283’tü. Romanya’da da aynı şekilde bu sene 18 bin 620 hektar alan yanarken, 12 yılın ortalamasının verisinin 16 bin 82 hektar olduğu belirtiliyor. Aynı sitede, AB üyesi olmayan ülkeler arasında Bosna Hersek’in de 25 bin 583 hektar alanı yangında kaybettiği, bunun 30 bin 199 olan 2008-2020 ortalamasına oldukça yakın olduğu gösteriliyor. Tunus’ta 17 bin 599 hektar arazi bu sene içinde yanarken bunun, 6 bin 257 hektar olan 12 yıllık ortalamayı çoktan geçtiği kaydediliyor.

ABD ve Kanada

ABD’deki Ulusal Kurumlar arası Yangın Merkezinin 1 Ağustos itibarıyla verdiği bilgilere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaleti ve Idaho’nun kuzeyi ve Montana’nın batısındaki aktif haldeki orman yangınları devam ediyor. Önceki gün çıkan 7 büyük yangınla ülkede aktif orman yangınlarının sayısı 91’e ulaşırken 1,8 milyon dönümden fazla arazi yangınlarda hasar gördü. Kanada’da da 2021 içerisinde 4 bin 891 yangın çıktı. Ülkenin önceki 10 yıllık ortalaması 3 bin 753’tü. Yangınlarda 2 bin 758 hektar arazi yandı. Önceki 10 yılda ortalama 1736 hektar arazi yangınlarda hasar gördü.

Çin ve Hindistan

Hindistan’da ve Çin’in büyük bölümünde yaz aylarında muson yağışları sayesinde yaz orman yangınlarının kontrol altına alınmasını kolaylaştırıyor. Ancak bu bölgelerde ormansızlaşma bu kez yağış sebebiyle ortaya çıkan sellerin yıkıcı etkisini arttırıyor. Her iki ülkede de geçen hafta meydana gelen sellerde onlarca kişi vefat etti.