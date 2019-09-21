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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Dünya yaşlandı

21 Eylül 2019, Cumartesi 15:50
Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı kemal Aydın, dünya nüfusunun 2 milyarını 2050’de yaşlıların oluşturacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, Türkiye’nin yaşlılıkta dünyaya lider ülke olması için 19 Eylül itibarıyla Uluslararası Yaşlılık ve Kalkınma Merkezi’nin kurulduğunu belirterek “Dünyada da ilk olacak merkez ile Türkiye’nin uluslar arası arenada yaşlılık üssü olmasını hedefliyoruz” dedi. Gerontolog Kemal Aydın, Türkiye’nin yaşlı nüfus oranıyla 167 ülke arasında 66. sırada yer aldığını, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2050’de yüzde 20,8’e ulaşacağının öngörüldüğünü aktardı. Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990’da 1 Ekim’i Dünya Yaşlılar Günü ilân ettiğini anımsatan Aydın, dünya nüfusunun 2 milyarını 2050’de yaşlıların oluşturacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Dünyanın 100’leri projesi başlayacak

Aydın, ICAD’ın projeleri arasında yaşlılar için bakım fonu oluşturulmasının da bulunduğuna işaret ederek Türkiye’nin birçok şehrinde yaşlılara danışmanlık merkezlerinin açılmasının da hedefleri arasında olduğunu söyledi. “Dünyanın 100”leri adında bir proje de yürüteceklerine değinen Aydın, şöyle devam etti: “100 yaşına gelmiş insanların hayat hikâyelerini sergilemek istiyoruz. Ayrıca dünyanın 100’leri isimli sergileri de çeşitli ülkelerde açmayı planlıyoruz. İnsanlarda ‘100 yıl sağlıklı yaşayabilirsiniz’ farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Çeşitli ülkelerde ofisler açacağız. Bu merkez, ülkelerin yaşlılık politikalarını izleyebilmemize, yaşlılığa evrensel bir boyut kazandırmamıza fırsat sağlayacak. Türkiye’nin medeniyeti her yaş dostu medeniyet.” 

AA

Etiketler: dünya, yaşlanma
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