"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Dünyada hapisteki gazeteci sayısı rekor kırdı

09 Aralık 2021, Perşembe 11:30
Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) yayınladığı yıllık raporunda, 2021'de mesleki faaliyetleri yüzünden hapiste bulunan gazeteci sayısının rekor kırarak 293'e ulaştığını açıkladı.

CPJ'nin geçen seneki raporunda ikinci sırada bulunan Türkiye'nin ise altıncı sıraya gerilediği belirtildi.

40 yıldan beri gazetecilere karşı yapılan tehdit, sansür, şiddet, hapis ve cinayet vakalarını raporlayan komite, son altı yıldır hapisteki gazeteci sayısının artışta olduğunu kaydetti.

Bu sayının dörtte birinin Çin (50) ve Myanmar'da (26) bulunduğuna da dikkat çeken CPJ raporuna göre Mısır'da 25, Vietnam'da 23 ve Belarus'ta ise 19 gazeteci parmaklıklar arkasında.

Listeye Suudi Arabistan, İran, Türkiye, Rusya, Etiyopya ve Eritre'nin de eklenmesi ile sayısının rekor kırarak 293'e ulaştığına dikkat çeken rapor, bu sayının 2020 yılında 280 olduğu tespitinde bulundu.

New York'ta bulunan Komite'nin direktörü Joel Simon, "Görevi haber yapmak olan gazetecilerin hapse atılması otoriter rejimlerin ayırt edici bir özelliğidir" diyerek basın özgürlüğüne "aniden" kapılarını kapatan Myanmar ve Etiyopya'da durumun "korkunç" olduğunu söyledi.

2021'de öldürülen gazeteci sayısının ise 24 olduğunu açıklayan komite, basın çalışanlarından 19'unun mesleklerini icra ettikleri sırada öldürüldüklerini gösterdi.

"Meksika, gazeteci ölümlerinde ilk sırada bulunuyor" diyen Simon, bu gazetecilerden üçünün ülkede yaptıkları röportajlara misilleme nedeniyle öldürüldüklerini söyledi. CPJ ayrıca ülkede işlenen diğer 6 gazeteci cinayeti konusunda da araştırmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye 6. sıraya geriledi

Rapora göre Türkiye'de 2020'de hapiste olan gazeteci sayısı 20 azalarak 37'den 17'ye geriledi.

Bununla birlikte cezaevlerindeki gazeteci sayısının düşmesini basına yönelik bir tavır değişikliği olarak yorumlamanın "saflık" olacağını belirten rapor, 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye’de basına yönelik baskıların ülkenin ana akım medyasını "yok ettiği" ve birçok gazeteciyi mesleği bırakmaya yönelttiğine dikkat çekti.

CPJ, Türkiye’de hapisteki gazeteci sayısının düşmesini ise devletin gazetecilerin dava sürecinde veya temyiz beklerken denetimli serbestlik dahilinde tutuklanmamalarına daha sık izin vermesi ile açıklıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: dünya, hapis, gazeteci
Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Covid-19 aşılarının antikor oranları karşılaştırıldı

    ABD'den Çin'in Sincan bölgesinden ithalatı kısıtlama kararı

    İsrail güçleri 28 Filistinliyi gözaltına aldı

    Dünyada hapisteki gazeteci sayısı rekor kırdı

    Türkiye'nin çağrılmadığı 'Demokrasi Zirvesi' bugün başlıyor

    Çin modeli demokraside işlemez

    Müslüman kadın belediye başkanı seçildi

    Hukuktan uzaklaştıkça fakirleşiyoruz

    Kurdaki yükseliş bahane, zamlar şahane

    Kim bu stokçular?

    Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda

    Filistin memnun

    16 yıllık Merkel dönemi sona erdi: Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz oldu

    ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem

    BioNTech/Pfizer: Hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor

    Türkiye'de son 24 saatte 192 kişi vefat etti

    UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    Kiralar yüzde 65 arttı

    12 Eylül’de uygulandı

    Instagram şikayetleri yüzde 224 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ve asayişin manevî muhafızlarıyız
    Ahmet BATTAL

    DDD=Darbeden dokunulmazlık devşirmek
    Süleyman KÖSMENE

    Bornova’da bir eviniz var!
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden kâinat 6 günde yaratılmış?
    Faruk ÇAKIR

    Zarara bile bile...
    Genel

    Müslüman kadın belediye başkanı seçildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbeti en evvel Allah’a vermeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Gayr-ı Müslim reis olamaz, fakat hizmetkâr olur”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.