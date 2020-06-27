"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dünyada son 24 saat

27 Haziran 2020, Cumartesi 00:33
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyona yaklaşırken, can kaybı 494 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 303 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyon 532 bine, can kaybı 127 bin 144'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 55 bini geçti.

 

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 244 bine ulaşırken, can kaybı 55 bin 304'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 673 bin 729 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 620 bin 794'e, can kaybı 8 bin 781'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 384 bin 152 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 18 bin artarak 509 bin 170'e ulaşırken, 15 bin 689 kişi öldü. Ülkede 295 bin 917 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 414'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 309 bin 360'a yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 294 bin 985'e çıkarken, ölenlerin sayısı 8 artarak 28 bin 338 olarak güncellendi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 708'e, toplam vaka sayısı 239 bin 961'e, iyileşenlerin sayısı 187 bin 615'e ulaştı.

Başbakan Giuseppe Conte ve Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, okulların 14 Eylül'de yoğun tedbirler altında açılacağını söyledi.

Fransa'da can kaybı 29 bin 778'e yükselirken, vaka sayısı 162 bin 936, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 75 bin 351 oldu.

Gine Bissau'da salgın nedeniyle acil durum uygulamasının uzatıldığı, sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığı bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    Esnaf zor durumda

    Nurcular siyasete hiçbir zaman talip olmamışlardır

    Aşı çıkmadan rahatlama yok

    Beşiktaş, Konyaspor'u 3 golle geçti

    ABD'deki salgın bilançosu daha da ağırlaşıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez uygulandı

    BM'den dünyaya Suriye çağrısı: Benzeri görülmemiş bir açlık krizi yaşanıyor!

    Bursa'da Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

    'İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'

    Konya'daki feci kazadan üzücü haberler!

    Liverpool rekorlarla şampiyon oldu

    Geçim şartları giderek ağırlaşıyor

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar

    Başkanlık sistemi Erdoğan’ın oylarını da eritti

    BM'den AB'ye çağrı: İsrail'i durdurmak için tüm ağırlığını kullan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan değişim
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz adımlar ters teper
    Cevher İLHAN

    Peki o tweetler ne olacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa
    Genel

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor
    Yasemin YAŞAR

    Susarak konuşmak
    H. Muharrem OKUR

    Sabah kalktığında
    Nurenda Yaşar Coşkun

    İsm-i Kuddüs ve bilinçaltı
    Genel

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.