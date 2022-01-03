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3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Dünyanın en yaşlı insanı 119 yaşına girdi

03 Ocak 2022, Pazartesi 13:59
Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka, dün 119 yaşına girdi.

Güneybatıdaki Fukuoka eyaletinde bakım evinde hayatını sürdüren Tanaka'nın, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kurduğu bildirildi.

Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği kaydedildi.

9 kardeşin 7'incisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında cepheye gönderildiği belirtiliyor.

"Modern Japonya" olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru "Meiji, Taişo, Şowa, Heisei" dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişti.

Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında ölen Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında ölen Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

AA

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