Kestane kebap yemesi azap

Havaların soğumasıyla birlikte kestane tezgâhları yeniden kurulurken, geçen yıl 800 liradan satılan pişmiş kestanenin kilogram fiyatı bu yıl bin liraya yükseldi.

Dokuz yıldır kestane satıcılığı yaptığını aktaran Elazığlı esnaf Burak Sarıkaya, "Kış aylarının vazgeçilmezi kestaneye geçtik. Cins olarak en iyisi Türkiye’nin Aydın iline bağlı Nazilli bölgelerinde yetişen şekerci kestaneleridir. Kestane bence kış mevsimlerinin vazgeçilmez lezzetidir. Çocukluğumuzda sobanın üstünde yaptığımız o muhteşem gecelerin en güzel örneğidir. Sobalı ev fazla kalmadı ama yanmaz tava ve fırınlarda çizilmiş kestane yapan vatandaşlarımız var. Vatandaşların talebi şu anda normal ama fiyatlar yüksek. Geçen sene pişmiş kestaneyi 800 liraya veriyorduk bu sene bin lira." dedi. Haber Merkezi

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