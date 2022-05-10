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10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Ekvador'da cezaevinde isyan çıktı: 43 mahkum öldü, 100 mahkum firar etti

10 Mayıs 2022, Salı 10:37
Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalar esnasında 100'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi.

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde başlayan isyan ve çatışmalar sırasında çok sayıda mahkumun cezaevinden kaçtığı belirlendi.

43 mahkum öldü

Savcılık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ölen 43 mahkum var, incelemeler sürüyor. İsyanın son saatlerine doğru 100'den fazla mahkumun kayıp olduğu ortaya çıktı." ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanı Patricio Castillo, güvenlik güçlerinin önlemleri sayesinde 112 mahkumun kaçışının engellendiğini belirterek, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Hapishanedeki isyanın tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Castillo, kapsamlı aramalar sonucunda, koğuşlarda ateşli silahlar ve kesici aletlerin ele geçirildiğini kaydetti.

Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde isyan ve çatışma çıkmış, 43 mahkum ölmüştü.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlere yol açan isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum ölmüştü.

AA

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